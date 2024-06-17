Гарре, которым интересуется «Краснодар», не приехал на медосмотр «Крыльев Советов»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре не приехал на медицинский осмотр команды, который проходит в Москве.

Как сообщает телеканал «Матч ТВ», аргентинский футболист должен был прибыть на УМО, но не смог этого сделать по причине задержки рейса. Ранее в прессе сообщалось, что Гарре может продолжить карьеру в «Краснодаре». «Быки» ведут продвинутые переговоры по трансферу футболиста.

В прошедшем сезоне Бенхамин принял участие в 25 поединках, отметившись девятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Его рыночная стоимость составляет восемь миллионов евро.