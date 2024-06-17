«Пари НН» может усилиться иностранным полузащитником

Полузащитник «Домжале» Йост Пишек может трудоустроиться в Российской премьер-лиге.

Как стало известно журналистам «Чемпионата», в подписании 22-летнего словенского хавбека заинтересован «Пари НН». Рыночная стоимость футболиста оценивается в 500 тысяч евро. В минувшем сезоне полузащитник поучаствовал в 31 поединке своего клуба, записав на свой счет десять забитых мячей и пять голевых передач.

По итогам сезона-2023/2024 нижегородский коллектив сохранил прописку в элитном дивизионе, победив в переходных матчах тульский «Арсенал» (1:2, 2:0).