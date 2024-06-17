Булыкин: «Скоро сам Хвича скажет, что хочет уйти»

Экс-нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением относительно будущего полузащитника сборной Грузии и «Наполи» Хвича Кварацхелии.
«В «Наполи» будут искать компромисс, чтобы продать его за хорошую сумму. Думаю, скоро сам Хвича скажет, что хочет уйти. И в таком случае клуб уже будет думать о продаже», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».
Ранее в прессе появилась информация, что Кварацхелия является трансферной целью французского «ПСЖ».
За команду из Неаполя полузащитник выступает с лета 2022 года. В минувшем сезоне Хвича провел 45 поединков, отметившись 11 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.
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