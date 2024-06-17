Булыкин: «Скоро сам Хвича скажет, что хочет уйти»

«В «Наполи» будут искать компромисс, чтобы продать его за хорошую сумму. Думаю, скоро сам Хвича скажет, что хочет уйти. И в таком случае клуб уже будет думать о продаже», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».