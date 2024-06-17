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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Песьяков рассказал, как РФС отреагировал на слова про миллиарды от «Зенита»

17 Июня 2024 • 11:48 Комментировать

Бывший вратарь «Ростова», а ныне игрок самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поведал о реакции РФС на его шутку о миллиардах «Зенита».

«Реакция от клуба, РФС? Это происходило в тот момент, когда я был безработным. У меня закончился контракт с «Ростовом» и не начался с «Крыльями». Ничего не знаю, до меня ничего не дошло», - передает слова опытного голкипера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнем туре Премьер-лиги сезона-2023/2024 Песьяков допустил ошибку в матче с «Зенитом». Благодаря этому голу петербургский клуб стал чемпионом России, а в сторону вратаря обрушилась волна критики.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Песьяков
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