Песьяков рассказал, как РФС отреагировал на слова про миллиарды от «Зенита»

Бывший вратарь «Ростова», а ныне игрок самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поведал о реакции РФС на его шутку о миллиардах «Зенита».
«Реакция от клуба, РФС? Это происходило в тот момент, когда я был безработным. У меня закончился контракт с «Ростовом» и не начался с «Крыльями». Ничего не знаю, до меня ничего не дошло», - передает слова опытного голкипера «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в последнем туре Премьер-лиги сезона-2023/2024 Песьяков допустил ошибку в матче с «Зенитом». Благодаря этому голу петербургский клуб стал чемпионом России, а в сторону вратаря обрушилась волна критики.
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