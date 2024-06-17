Песьяков рассказал, как РФС отреагировал на слова про миллиарды от «Зенита»

«Реакция от клуба, РФС? Это происходило в тот момент, когда я был безработным. У меня закончился контракт с «Ростовом» и не начался с «Крыльями». Ничего не знаю, до меня ничего не дошло», - передает слова опытного голкипера «Спорт-Экспресс».