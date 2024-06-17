Джанашия назвал провальным минувший сезон для «Локомотива»

Московский «Локомотив» должен стабильно бороться за самые высокие места, а также за Кубок России, заявил ветеран клуба и его экс-нападающий Заза Джанашия.

«Если «Локомотив» заканчивает сезон не в тройке и не доходит до финала Кубка, значит, это провал. Железнодорожники должны постоянно брать трофеи, у них есть все для этого: уютный стадион, болельщики», - цитирует ветерана «РБ Спорт».

По итогам сезона-2023/24 «Локомотив» финишировал на четвертой позиции. Несмотря на это, руководство клуба переподписало соглашение с наставником команды Михаилом Галактионовым.

Также состав «железнодорожников» покинет нападающий Артем Дзюба в связи с окончанием срока соглашения.