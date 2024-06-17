Джанашия раскритиковал трансферную политику «Зенита»

Трансферная политика «Зенита» может негативно повлиять на уровень РПЛ, считает бывший форвард московского «Локомотива» Заза Джанашия.

«Зенит» забирает всех сильных футболистов, а другие команды слабеют. Если в одном клубе на скамейке сидят 11 качественных игроков, эта команда портит чемпионат», - приводит слова грузинского ветерана «РБ Спорт».

Также он посоветовал молодым игрокам не гнаться за деньгами, а думать в первую очередь о количестве игровой практики.

Ранее в прессе появились сухи о том, что состав питерского клуба может пополнить «железнодорожник» Максим Глушенков.