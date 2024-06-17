Сёмин ответил на вопрос о будущем Хвичи

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о будущем полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
«Он сам разберётся, когда ему переходить или оставаться. Футболист должен принимать решения сам, потому что так будет правильно. Если слушать всех остальных ничего хорошего из этого не будет», - приводит слова специалиста «Чемпионат».
Ранее в прессе появилась информация, что Кварацхелией серьезно заинтересовался французский «ПСЖ». Сам футболист не против продолжить карьеру в Лиге 1. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 80 миллионов евро.
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