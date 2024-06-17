«Серый, давай аккуратнее»: Песьяков - о реакции на шутку про миллиарды от «Зенита»

Шутка про миллиарды от «Зенита» не принадлежит авторству экс-вратаря «Ростова» Сергея Песьякова. В этом признался сам голкипер, отметив, что наказывать его не за что и вспомнив аналогичную историю с футболистом «Рубина» Русланом Безруковым.

«После того, как поднялась шумиха, мне сразу стали писать друзья из «Ростова», из других клубов и даже тренеры: «Серый, давай аккуратнее с такими шутками». Но это же не мои слова, я процитировал фразу из комментариев, которые мне прилетают», - приводит слова Песьякова Sport24.ru.

Также он признался, что теперь отлично понимает Безрукова, который за аналогичную шутку схватил условную трехмесячную дисквалификацию и штраф в размере 100 тысяч рублей.

Подписчики, которые присылали Песькову сообщения о миллиардах, имели ввиду его результативную ошибку во встрече 30-го тура РПЛ-2023/24 против «Зенита», благодаря которой питерцы завоевали золотые награды.