ЦСКА может подписать нападающего - известно имя

Форвард «Ариса» Артём Шуманский прибыл не медицинский осмотр перед трансфером в московский ЦСКА. Он пройдет все тесты в клинике в Лужниках.

После этого футболист может подписать контракт с «армейцами». Об этом сообщается на страницах «Спорт-Экспресса». Сумма потенциального трансфера может составить порядка 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне 19-летний нападающий принял участие в 17 поединках «Ариса», в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 400 тысяч евро.