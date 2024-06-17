Горшков и Солдатенков пропустили медосмотр в «Крыльях»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» прошли медосмотр по выходу из отпуска. Однако на нем присутствовали не все игроки.

«Юрий Горшков и Александр Солдатенков отсутствуют на сегодняшнем медосмотре команды. Футболисты получили дополнительный отпуск после нахождения в сборной России и вернутся в расположение команды после 24 июня», - приводит «Чемпионат» заявление клубной пресс-службы самарцев.

Российская сборная 7 июня проводила товарищеский матч в Минске против команды Белоруссии. Россияне разгромили соперника со счетом 4:0.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Горшков переходит в московский «Спартак», однако питерский «Зенит» планирует перехватить его у «красно-белых». Никаких комментариев от волжан, москвичей или питерцев по этому поводу не поступало.

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля.