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«Ростов» все-таки рассчитывает подписать Ханкича

17 Июня 2024 • 08:34 Комментировать

Голкипер болгарского «Ботева» Хидайет Ханкич все еще может стать футболистом «Ростова».

По информации «РБ Спорт», трансфер вратаря не сорвался, несмотря на появившуюся в СМИ соответствующую информацию.

Ханкичу 29 лет. В минувшем сезоне он провел 25 матчей в составе «Ботева», в которых пропустил 21 мяч.

Кроме того, в клубе сообщили о том, что достигнута договоренность о переходе еще одного голкипера - Рустама Ятимова из «Истиклола».

Напомним, по окончании сезона-2023/24 «Ростов» покинул Сергей Песьков.

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