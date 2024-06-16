Песьяков рассказал, почему решил уйти из «Ростова»

Сергей Песьяков рассказал о причинах своего ухода из донской команды.

Напомним, Песьяков не стал продлевать с «Ростовом» контракт, который истекал в конце минувшего сезона. В конце мая стало известно, что вратарь продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов».

Песьяков заявил, что матч со «Спартаком» (1:5) стал для него звоночком и он был надломлен.

- Есть еще одна - я устал от постоянных дорог. Уже тошнит от них, если честно. Георгич не зря часто акцентирует внимание на переездах. Наша логистика просто убивает! – передаёт слова голкипера Sport24.

Отметим, что Песьяков был игроком «Ростова» с 2017 года, за это время он провёл за «жёлто-синих» 182 матча, в 50 встречах он сохранил свои ворота «сухими».