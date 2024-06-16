Маргасов продолжит карьеру в «Урале»

Стал известен клуб, в котором продолжит свою карьеру бывший защитник «Сочи» Тимофей Маргасов.

Как передаёт «РБ Спорт», новым клубом 32-летнего футболиста, у которого вчера истёк контракт с «Сочи», станет екатеринбургский «Урад». Отмечается, что стороны близки к подписанию контракта, переговоры находятся на финальном этапе.

Маргасов провёл за сочинскую команду в прошлом сезоне 20 матчей, забил один гол и сделал один ассист на партнёра.

«Урал» по итогам минувшего сезона вылетел из РПЛ в Первую лигу, проиграв в стыковых матчах «Акрону» (2:3). «Сочи» также покинул Высший дивизион, заняв последнее место.