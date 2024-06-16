Агент Кучаева подтвердил переговоры с «Ростовом»

Константин Кучаев, скорее всего, продолжит карьеру в «Ростове».

Александр Клюев, агент 26-летнего футболиста «Пари НН», подтвердил информацию о переговорах с донским клубом.

Ранее в СМИ были сообщения о том, что Кучаев подпишет с «Ростовом» соглашение сроком на три года.

- Ведем переговоры с «Ростовом». Как подпишем контракт, вы официально об этом узнаете, - передаёт слова агента Кучаева «Матч ТВ».

Напомним, Кучаев выступает за «Пари НН» с зимы этого года, до этого права на него принадлежали ЦСКА. В завершившемся сезоне на счету футболиста одна результативная передача в 11 матчах за нижегородский клуб.