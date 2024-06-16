Футболист «Зенита» может уйти в «Манчестер Сити» или «ПСЖ»

Кайрат Боранбаев, президент футбольного клуба «Кайрат», рассказал о том, что он участвует в переговорах по будущему воспитанника клуба Нуралы Алипа, ныне выступающего за питерский «Зенит». По словам Боранбаева, 24-летний казахстанский футболист может оказаться в одном из европейских грандов.

- Не только «Манчестер Юнайтед» [интересуется Алипом]. У нас есть от «ПСЖ» предложение, от «Манчестер Сити» предложение.

- Прямо готовые предложения?

- Общие разговоры, - сказал Боранбаев в программе ArchiBall.

Нуралы Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. С тех пор защитник провёл 62 официальных матча, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.