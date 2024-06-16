34-летний защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов принял решение завершить карьеру игрока. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Утверждается, что после окончания карьеры футболиста Полуяхтов вошел в тренерский штаб «Оренбурга».

Полуяхтов выступал за «Оренбург» с 2021 года. В минувшей кампании он появился на поле в 11 встречах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

По итогам прошедшего сезона «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 31 очко в 30 встречах.

Напомним, главным тренером «Оренбурга» является испанский специалист Давид Деограсия.