Рыбчинский — о переходе в «Оренбург»: «Сразу обо всём договорились»

Полузащитник Дмитрий Рыбчинский поделился комментарием о своём переходе из «Локомотива» в «Оренбург».

«Переговоров, по сути, и не было, все произошло очень быстро. «Оренбург» вышел на меня, пообщались со спортивным директором и сразу обо всем договорились», — заявил Рыбчинский «Матч ТВ».

Футболист добавил, что приложит все усилия для выполнения задачи на ближайший сезон.

В первой части сезона Рыбчинский выступал за «Локомотив», а весенний отрезок провел в аренде в «Балтике». Всего на счету 25-летнего игрока 30 выходов на поле в минувшем сезоне, один забитый мяч и два голевых паса.