Смородская высказалась о возможном переходе Глушенкова в «Зенит»

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», высказалась о возможном трансфере атакующего полузащитника Максима Глушенкова в «Зенит».

«Пусть Глушенков попробует закрепиться в «Зените». Мне нравится, что будет конкуренция с бразильцами. Пусть старается и тренируется, но ему будет непросто», - цитирует Смородскую Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Максим Глушенков провёл 38 официальных матчей в чемпионате и Кубке России. В этих играх футболист записал на свой счёт восемь голов и двадцать один результативный пас на партнёра.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Глушенкова в 11 миллионов евро.