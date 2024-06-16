Агент Коста: «Ориньо действительно подписал контракт с «Химками»

Фабио Коста, агент защитника Ориньо, сообщил, что его клиент подписал трёхлетний контракт с подмосковными «Химками».

«Ориньо действительно подписал контракт с «Химками» на три года», — цитирует агента Sport24.

Ранее Ориньо выступал за «Родину». В прошлом сезоне бразильский футболист провёл за московский клуб 15 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

Напомним, «Химки» стали победителями минувшего розыгрыша Мелбет-Первой лиги и следующий сезон проведут в РПЛ. Также повышения в классе смогли добиться махачкалинское «Динамо» и тольяттинский клуб «Акрон».