Агент Дркушича не исключил трансфер игрока в «Краснодар»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, высказался о возможном переходе своего клиента в «Краснодар».

«Все возможно. Мы ведем переговоры с клубами из России, но также и из других стран. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

В минувшей кампании 24-летний Дркушич принял участие в 24 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами.

Трудовой договор Дркушича с «Сочи» рассчитан до середины 2025 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 2,8 миллиона евро.