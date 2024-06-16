Агент Гогуа: «Седрик — топ-защитник, предложения есть»

Дмитрий Селюк, агент защитника «Шинника» Седрика Гогуа, высказался о будущем ивуарийского футболиста.

Ранее сообщалось, что Гогуа покинет «Шинник» и продолжит карьеру в одном из клубов РПЛ.

«Уверен, что он найдёт себе место в России. Предложения есть. «Шинник» хочет, чтобы он остался. Гогуа — топ-защитник. Гогуа перерос Мелбет-Первую лигу, хотя в этом сезоне чемпионат будет интереснее, чем РПЛ», — цитирует Селюка «Чемпионат».

В минувшем розыгрыше Мелбет-Первой лиги «Шинник» занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 51 очко в 34 проведённых матчах.

Отметим, что ранее Гогуа выступал за такие клубы, как «Тамбов», «Ротор» и ЦСКА.