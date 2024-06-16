Михайлов: «Оренбург» будет настраиваться на высокие места в РПЛ и Кубке»

Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов рассказал о целях своей команды на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» продлит аренду Михайлова, права на которого принадлежат петербургскому «Зенит».

«Рад, что остаюсь в «Оренбурге», ставлю только самые высокие цели — как сам перед собой, так и вместе с командой... Мы готовимся очень серьёзно к сезону, будем настраиваться на высокие места в РПЛ и Кубке», — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

Минувший розыгрыш РПЛ «Оренбург» завершил на 12-м месте в турнирной таблице, а также дошёл до 1/2 финала Кубка России (Пути регионов).