Мостовой: «Не удивлюсь, если «Зенит» перехватит Горшкова у «Спартака»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой сравнил составы «Спартака» и «Зенита».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб может перехватить у «красно-белых» защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова. Мостовой допустил такой вариант развития событий, отметив, что «Зенит» лучше «Спартака» работает на трансферном рынке.

«У «Спартака» один из сильнейших составов РПЛ, но укреплять его нужно. «Зенит» может перехватить у «красно-белых» Горшкова? Не удивлюсь, если так произойдёт. Петербуржцы лучше «Спартака» умеют работать на трансферном рынке», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Отметим, что «Зенит» является победителем пяти последних розыгрышей РПЛ кряду. «Спартак» же в последний раз завоёвывал титул в 2017 году.