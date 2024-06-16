Защитник Александр Мартынович покинет «Рубин» свободным агентом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал казанцев.

«Спасибо за все и удачи в дальнейшей карьере, Мартын!» — написала пресс-служба клуба из Татарстана.

36-летний футболист выступал за «Рубин» с 2022 года. За это время Мартынович принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забил три мяча и записал на свой счет одну голевую передачу. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 250 тысяч евро.

По итогам чемпионата России – 2023/24 подопечные Рашида Рахимова заняли восьмое место в турнирной таблице, сумев набрать 42 очка в 30 турах.