Появилась информация о будущем динамовца Гладышева

Нападающий Ярослав Гладышев не покинет «Динамо» этим летом. Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», московский клуб не заинтересован в расставании с 21-летним футболистом на фоне интереса от других клубов, в том числе «Крылья Советов».

Что касается, Вячеслава Грулёва, то 25-летний форвард начнёт летнюю предсезонную подготовку с «Динамо», а дальше его будущее будет зависеть от складывающихся обстоятельств.

В сезоне 2023/2024 Ярослав Гладышев поучаствовал в 23 официальных матчах «Динамо». На счету нападающего четыре гола и три результативных паса на партнёров.