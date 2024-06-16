Чидера Эджуке перейдёт в «Севилью»

Бывший нападающий ЦСКА Чидера Эджуке продолжит карьеру в «Севилье». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переход нигерийского футболиста в испанский клуб состоится на правах свободного агента. Отмечается, что трансфер уже согласован.

В минувшем сезоне Эджуке выступал за «Антверпен» на правах аренды. В футболке бельгийского клуба вингер успел провести 39 матчей, забить пять голов и отдать шесть результативных передач.

Напомним, в 2020 году ЦСКА заплатил «Херенвену» за Эджуке 11,5 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает нигерийца в 6 миллионов евро.