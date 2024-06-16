Алип может продлить контракт с «Зенитом»

В агентстве Player Career Management, которое представляет интересы защитника «Зенита» Нуралы Алипа, высказались о будущем игрока.

«В ближайшее время будем обсуждать улучшение и продление контракта с петербуржцами. Интерес из других клубов? Он есть, но на данный момент мы сконцентрированы на «Зените», — сообщили в агентстве изданию «Спорт-Экспресс».

В минувшей кампании 24-летний Алип принял участие в 37 матчах во всех турнирах и стал автором одного забитого мяча.

Трудовой договор защитника с «Зенитом» рассчитан до середины следующего года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Алипа в три миллиона евро.