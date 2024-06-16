Гогуа покинет «Шинник» и перейдёт в клуб РПЛ

Защитник «Шинника» Седрик Гогуа покинет ярославский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Metaratings, ивуарийский футболист решил не продлевать контракт с «Шинником». Ожидается, что Гогуа продолжит карьеру в РПЛ.

В минувшем сезоне защитник провёл за «Шинник» 11 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

Напомним, в период с 2019 по 2021 год Гогуа выступал за «Тамбов» и ЦСКА. Также в карьере защитника были «Ротор», «Истиклол» и «Партизан».

Отметим, что завершившийся не так давно розыгрыш Мелбет-Первой лиги, «Шинник» завершил на седьмом месте в турнирной таблице и не сумел пробиться в РПЛ.