«Пари НН» близок к подписанию игрока «Зенита-2» Лапинского

Нападающий «Зенита-2» Станислав Лапинский может перейти в «Пари НН».

По информации Metaratings, 19-летний футболист подпишет полноценный контракт с нижегородским клубом. Отмечается, что, скорее всего, в соглашении не будет опции об обратном выкупе игрока.

В минувшем сезоне 19-летний Лапинский провёл за вторую команду «Зенита» 25 матчей, в которых забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, в минувшем сезоне «Пари НН» сохранил прописку в РПЛ, обыграв тульский «Арсенал» по сумме двух стыковых матчей со счётом 3:2. Сейчас команду из Нижнего Новгорода возглавляет сербский специалист Саша Илич.