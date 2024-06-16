Гладышев может сменить «Динамо» на другой клуб РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев может сменить клубную прописку этим летом. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», кандидатуру 21-летнего Гладышева рассматривают «Крылья Советов». Самарскому клубу также интересен другой форвард динамовцев – 25-летний Вячеслав Грулёв, о чём уже сообщалось ранее.

Ярослав Гладышев в сезоне 2023/2024 провёл за «Динамо» 27 официальных матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и три результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ярослава в 1,5 миллиона евро.