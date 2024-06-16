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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кучаев продолжит карьеру в «Ростове» слухи

16 Июня 2024 • 15:16 Комментировать

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев перейдёт в «Ростов». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По сведениям источника, 26-летний хавбек подпишет с «Ростовом» трехлетнее трудовое соглашение.

Напомним, минувшей зимой Кучаев договорился с ЦСКА о расторжении контракта и перебрался в «Пари НН». За вторую часть сезона футболист принял участие в 11 матчах и записал на свой счет одну результативную передачу.

Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Кучаева в два миллиона евро.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Ростов» финишировал на седьмой позиции, а «Пари НН» стал 13-м.

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