В агентстве MACAR SPORTS, которое представляет интересы защитника Ориньо, в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказались о будущем бразильского футболиста, ранее покинувшего «Родину».

Ранее сообщалось, что «Химки» подписали предварительный контракт с 29-летним игроком.

«Правда ли, что Ориньо подписал предварительный контракт с «Химками»? Не хотелось бы говорить о деталях, но его переход в «Химки» возможен», — заявили в агентстве.

В минувшем сезоне Ориньо провёл за «Родину» 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.

Напомним, «Химки» стали победителями прошедшего розыгрыша Мелбет-Первой лиги и заслужили право выступать в РПЛ.