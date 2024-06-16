В «Ростове» высказались о переходе Ятимова

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о подписании вратаря сборной Таджикистана Рустама Ятимова, который ранее выступал за «Истиклол».

По словам спортивного директора, за Ятимовым «Ростов» следил в течение года и уже давно хотел подписать этого футболиста.

«Мы следили за Ятимовым в течение года. Это решение созрело давно. Мы и раньше предпринимали попытки его подписать, но тогда его не хотели продавать. Контракт заключён на пять лет», — приводит слова Рыскина «Матч ТВ».

В этом году 25-летний Ятимов провёл за «Истиклол» 14 матчей, в которых пропустил 14 голов и в четырёх встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.