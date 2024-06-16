Коваленко не перейдёт в «Локомотив» - назван следующий клуб игрока

Атакующий полузащитник Максим Глушенков в обозримом будущем может перейти из «Локомотива» в «Зенит». Появлялась информация о том, что войти в сделку может полузащитник питерцев Александр Коваленко.

Впрочем, как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», кандидатура Коваленко в рамках сделки по Глушенкову не обсуждается.

По данным источника, этим летом Коваленко вернётся в «Крылья Советов». 20-летний полузащитник будет арендован с правом дальнейшего выкупа.

В сезоне 2023/2024 Александр Коваленко поучаствовал только в 14 официальных матчах «Зенита», в которых отдал один голевой пас.