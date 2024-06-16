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Коваленко не перейдёт в «Локомотив» - назван следующий клуб игрока

16 Июня 2024 • 14:48 Комментировать

Атакующий полузащитник Максим Глушенков в обозримом будущем может перейти из «Локомотива» в «Зенит». Появлялась информация о том, что войти в сделку может полузащитник питерцев Александр Коваленко.

Впрочем, как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», кандидатура Коваленко в рамках сделки по Глушенкову не обсуждается.

По данным источника, этим летом Коваленко вернётся в «Крылья Советов». 20-летний полузащитник будет арендован с правом дальнейшего выкупа.

В сезоне 2023/2024 Александр Коваленко поучаствовал только в 14 официальных матчах «Зенита», в которых отдал один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Крылья Советов Максим Глушенков Александр Коваленко трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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