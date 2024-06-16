Бояринцев: «Рыбус — хороший игрок, но молодёжь подпирает»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев высказался о будущем защитника Мацея Рыбуса в «Рубине».

Бояринцев заявил, что Рыбус является ветераном нашего футбола, но сейчас «Рубин» без особых проблем сможет найти ему замену.

«Тут никуда не денешься, он хороший игрок, но молодежь подпирает. Много интересных российских игроков появляется», — цитирует Бояринцева Legalbet.

Напомним, польский футболист перебрался в «Рубин» из «Спартака» прошлым летом. За это время 34-летний Рыбус появился на поле в восьми играх во всех турнирах, отметился одним голом и стал автором одного ассиста. Стоит сказать, что большую часть сезона Рыбус пропустил из-за травмы.

Контракт защитника с «Рубином» истекает в конце июня.