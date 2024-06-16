«Оренбург» объявил о подписании контракта с полузащитником Дмитрием Рыбчинским, у которого истёк срок действия соглашения с московским «Локомотивом».

Напомним, вторую часть минувшего сезона Рыбчинский провёл на правах аренды в «Балтике», вылетевшей в Мелбет-Первую лигу. Футболист принял участие в 17 матчах калининградской команды, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Трансферная стоимость полузащитника сейчас составляет 900 тысяч евро.

Минувший сезон «Оренбург» завершил на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ и сохранил прописку в высшем дивизионе российского футбола.