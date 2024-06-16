Пименов уверен, что Глушенков будет играть в «Зените»

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался о возможном трансфере нападающего «красно-зелёных» Максима Глушенкова в «Зенит».

«Не думаю, что «Локомотив» был готов его отпустить за небольшую сумму. Конечно, он не сядет, это лучший распасовщик в России, а по статистике и Европы», — приводит слова Пименова Metaratings.

В минувшей кампании 24-летний Глушенков принял участие в 38 встречах во всех турнирах, забил восемь мячей и записал в свой актив 21 голевую передачу.

Ранее появилась информация, что Глушенков согласовал условия личного трудового договора с санкт-петербургским «Зенитом».