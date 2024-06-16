«Балтика» намерена подписать трёх игроков «Зенита»

«Балтика» ведёт переговоры по возможному подписанию сразу трёх футболистов санкт-петербургского «Зенита».

Как сообщает Metaratings, речь идёт о полузащитнике Владиславе Сауся, вратаре Данииле Одоевском и полузащитнике Евгении Киме. Отмечается, что возможны варианты как с арендой, так и полноценной продажей футболистов петербургским клубом.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Балтика» не смогла сохранить прописку в РПЛ, заняв в турнирной таблице предпоследнюю 15-ю строчку, опередив лишь «Сочи». Следующий сезон команда из Калининграда проведёт в Мелбет-Первой лиге.