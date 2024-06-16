Наумов заявил, что Митай слабоват для «Ювентуса»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре защитника «железнодорожников» Марио Митая на чемпионате Европы – 2024.

Напомним, в первом туре Евро сборная Албании проиграла Италии со счетом 1:2. Митай провел на поле все 90 минут, но голевыми действиями не отметился.

«Вчера Митай никак себя не проявил. Он был незаметен, итальянцы не давали ему идти вперед, очень слабо выглядел», — заявил Наумов «РБ Спорту».

По мнению эксперта, Митай является неплохим исполнителем, но уровень «Ювентуса» он не потянет.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и другие итальянские клубы следят за 20-летним албанцем.