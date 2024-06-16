Чичерин: «Тюкавину подошли бы Германия и Испания»

Бывший игрок «Динамо» Никита Чичерин назвал европейские лиги, которые подойдут нападающему «бело-голубых» Константину Тюкавину.

«Объективно, в Англии тяжеловато Косте будет, в Италии, наверное, тоже. Я бы выделил Германию и Испанию. Здесь намного важнее бытовые моменты: смена чемпионата, страны, язык», — цитирует Чичерина Metaratings.

Также эксперт допустил, что российский футболист мог бы продолжить карьеру в чемпионате Португалии, так как за этой лигой следят ведущие клубы Европы.

В минувшем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 30 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.