Глушенков согласовал контракт с «Зенитом»

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков согласовал условия личного контракта с «Зенитом».

По информации Metaratings, в сделку может войти полузащитник петербургского клуба Александр Коваленко.

В прошедшем сезоне 24-летний Глушенков провёл за «Локомотив» 38 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 21 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 11 миллионов евро.

Напомним, «Зенит» является победителем шести последних розыгрышей чемпионата России подряд. В прошедшем сезоне «сине-бело-голубые» также выиграли Кубок и Суперкубок страны.