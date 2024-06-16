Галицкий зарубил трансферы Кордобы и Волкова в «Зенит»

«Зениту» интересны два футболиста «Краснодара» - нападающий Джон Кордоба и защитник Сергей Волков. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», питерский клуб обращался по поводу 31-летнего Кордобы в «Краснодар», но услышал отказ. После этого «сине-бело-голубые» связались с игроком напрямую, о чём узнали руководители «быков». В тоге владелец «Краснодара» Сергей Галицкий «зарубил всё на корню», в том числе общение по 21-летнему Волкову.

Отмечается, что «Краснодар» не планирует отпускать Волкова. Если футболист не хочет играть за клуб, то будет оставаться без футбола вплоть до истечения срока действующего контракта.