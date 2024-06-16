В «Оренбурге» высказались об интересе ЦСКА и «Динамо» к Горбани

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался об интересе ЦСКА и «Динамо» к полузащитнику Мохаммаду Горбани.

По словам Андреева, на данный момент времени Горбани не планирует покидать «Оренбург».

«Ни «Динамо», ни ЦСКА не обращались по Горбани. Он в «Оренбурге» ещё на два с половиной года», — цитирует Андреева «Чемпионат».

Напомним, Горбани перешёл в «Оренбург» в феврале нынешнего года из «Сепахана». За южноуральскую команду 23-летний иранец провёл 14 матчей и забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ирана в 800 тысяч евро.

По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице, сумев сохранить прописку в РПЛ.