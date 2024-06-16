Атакующий полузащитник Никита Ермаков перебрался из ЦСКА в «Пари НН» на постоянной основе. Об этом сообщает официальный телеграм-канал нижегородцев.

Во второй части минувшего сезона 21-летний футболист выступал за «Пари НН» на правах аренды.

Сообщается, что клуб активировал опцию выкупа, которая была прописана в арендном соглашении. Трудовой договор Ермакова с «Пари НН» заключен до 10 июня 2028 года.

В составе нижегородцев Ермаков сыграл в 14 встречах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость трансфера составила в 250 тысяч евро.