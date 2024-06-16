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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Пари НН» объявил о трансфере хавбека ЦСКА официально

16 Июня 2024 • 13:25 Комментировать

Атакующий полузащитник Никита Ермаков перебрался из ЦСКА в «Пари НН» на постоянной основе. Об этом сообщает официальный телеграм-канал нижегородцев.

Во второй части минувшего сезона 21-летний футболист выступал за «Пари НН» на правах аренды.

Сообщается, что клуб активировал опцию выкупа, которая была прописана в арендном соглашении. Трудовой договор Ермакова с «Пари НН» заключен до 10 июня 2028 года.

В составе нижегородцев Ермаков сыграл в 14 встречах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость трансфера составила в 250 тысяч евро.

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