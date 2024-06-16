«Зенит» может перехватить игрока у «Спартака»

Петербургский «Зенит» может нарушить трансферные планы московского «Спартака». Чемпион РПЛ хочет перехватить у «красно-белых» защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова. Об этом в социальных сетях сообщил инсайдер Иван Карпов.

Горшков является футболистом «Крыльев Советов» с 2020 года. В минувшем сезоне защитник поучаствовал в 29 поединках Российской премьер-лиги, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.

По итогам прошлого сезона «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Что касается «Спартака», то «народная команда» финишировала на пятом месте в таблице.