Агент Кучаева высказался о будущем игрока в «Пари НН»

Александр Клюев, агент хавбека «Пари НН» Константина Кучаева, высказался о будущем своего клиента.

«Надеюсь, что скоро все узнают о будущем Константина Кучаева. Переговоры с «Пари НН» о новом контракте? Это лучше спросить у генерального директора клуба», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, 26-летний футболист присоединился к «Пари НН» минувшей зимой, перебравшись из ЦСКА. В составе новой команды он сыграл в 11 встречах и оформил один ассист.

Трудовой договор Кучаева с нижегородцами истекает в конце июня. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.