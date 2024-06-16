Агент Магкеева: «Ведём переговоры с российскими и зарубежными клубами»

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы защитника Станислава Магкеева, поделился мыслями насчет будущего своего клиента.
«Есть предложения по Магкееву. Мы ведем переговоры как с российскими клубами, так и с зарубежными. Будущее Станислава скоро должно определиться», - высказался агент в разговоре со «Спорт-Экспрессом».
Трудовое соглашение защитника с московским «Локомотивом» истекло в конце сезона-2023/2024. В минувшей игровой кампании Магкевв не сыграл ни одного поединка из-за травмы крестообразных связок колена. «Локомотив» завершил сезон РПЛ на четвертом месте.
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