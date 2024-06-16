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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» продлит аренду игрока «Зенита»

16 Июня 2024 • 11:57 Комментировать

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов в следующем сезоне вновь будет выступать за «Оренбург».

Как передаёт «Матч ТВ», оренбургский клуб договорился с «сине-бело-голубыми» о продлении аренды 21-летнего футболиста на следующий сезон. Также у «Оренбурга» есть право выкупа хавбека, однако клуб решил продлить аренду.

Осенью прошлого года «Зенит» продлил контракт с Михайловым на четыре сезона с возможностью продления еще на один год.

В минувшем сезоне Ярослав Михайлов провёл за оренбургскую команду 23 матча и сделал один ассист на партнёра. Его трансферная стоимость оценивается в 600 тысяч евро.

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