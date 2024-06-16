Агент Тикнизяна высказался о трансфере в «Зенит»

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался о потенциальном переходе игрока в петербургский «Зенит».

«Возможный переход Тикнизяна в «Зенит»? Без комментариев. Наир игрок «Локомотива». У него действующий контракт с клубом», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Тикнизян поучаствовал в 30 поединках «железнодорожников», в которых отметился девятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Трудовое соглашение защитника с «Локо» рассчитано до середины 2026 года. Его трансферная стоимость составляет 6,5 миллиона евро.