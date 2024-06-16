Дркушич: «Я плакал после вылета «Сочи» из РПЛ»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал, как отреагировал на вылет команды в Мелбет-Первую лигу.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша РПЛ южане заняли последнее 16-е место в турнирной таблице и не смогли сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.

«В раздевалке все сидели грустные. Меня переполняли эмоции, я плакал. Мне очень нравилось играть в «Сочи». И это всё было очень жестко как для меня, так и для одноклубников», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Дркушич провёл за «Сочи» 24 матча, в которых забил два гола. Отметим, что 24-летний футболист защищает цвета сборной Словении на чемпионате Европы, который прямо сейчас проходит в Германии.